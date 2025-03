Entro il 2050 oltre la metà degli adulti nel mondo sarà obeso o in sovrappeso

Se nel 2021 il tasso globale di obesità negli uomini adulti era del 14,8% (contro il 5,8% del 1990) e nelle donne del 20,8% (rispetto al 10,2% di tre decenni fa), i livelli più elevati si registrano già in Oceania e in Nord Africa e Medio Oriente. In particolare, nel 2021 oltre il 62% degli uomini adulti di Nauru, Isole Cook e Samoa Americane era obeso, così come oltre il 71% delle donne di Tonga e Nauru. Tra i Paesi ad alto reddito, gli Stati Uniti presentano i tassi più elevati: il 42% degli uomini e il 46% delle donne è obeso. Nel 2021, oltre la metà degli adulti in eccesso di peso viveva in soli otto Paesi: Cina (402 milioni), India (180 milioni), Stati Uniti (172 milioni), Brasile (88 milioni), Russia (71 milioni), Messico (58 milioni), Indonesia (52 milioni) ed Egitto (41 milioni). Entro il 2050, un giovane su tre con obesità – circa 130 milioni di individui – sarà concentrato in due regioni del mondo: Nord Africa e Medio Oriente, e America Latina e Caraibi.