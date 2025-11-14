Il Fisco avrà l'accesso diretto ai dati della tessera sanitaria per la verifica delle spese mediche

Dal 2025 l'Agenzia delle Entrate potrà consultare direttamente i dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria per verificare la correttezza delle detrazioni indicate nei modelli 730 e Redditi. La novità è contenuta nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, che introduce una nuova modalità di accesso ai documenti di spesa caricati dagli operatori sanitari. Il Fisco potrà così verificare importi, date, tipologie e soggetti erogatori senza richiedere preventivamente scontrini o fatture, fatta salva la tutela dei dati per cui il contribuente abbia esercitato l'opposizione prevista dalla normativa vigente.