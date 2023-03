Dimagrire senza dieta, il farmaco per il diabete che fa impazzire le celebrità negli Stati Uniti

Dimagrire senza dieta, ma con l'assunzione di un farmaco per... il diabete. Si tratta del semaglutide, farmaco originariamente sviluppato e utilizzato per i pazienti affetti da diabete ma utilizzato negli Stati Uniti per contrastare l'obesità. Il trattamento, però, sarebbe utilizzato anche da chi non è obeso e, infatti, sono diverse le celebrità e le influencer che ne decantano gli effetti benefici sui social. Lo stesso Elon Musk, multimiliardario e patron di Twitter e Tesla, ha ammesso di farne uso.

Il medicinale farebbe perdere in poco temo dal 15 al 20% del proprio peso senza l'affiancamento di diete o di attività fisica. In Italia, diversamente dagli Stati Uniti, il semaglutide va assunto sotto stretto controllo medico perché interagendo con un ormone intestinale è considerato un farmaco invasivo.

"È diseducativo dire che un farmaco possa aiutare a dimagrire senza abbinare uno stile di vita corretto". Così il nutrizionista Nicola Sorrentino in collegamento a "Mattino Cinque". Secondo l'esperto, nel nostro Paese non esisterebbe "nessuna scheda tecnica che certifichi la perdita di peso con l'assunzione del semaglutide". Negli Stati Uniti il farmaco è utilizzato anche per perdere peso, ma in Italia è prescritto ancora solo per i soggetti diabetici. "Dunque bisogna stare attenti e affidarsi al parere del medico", conclude l'esperto.