Disturbi alimentari, è allarme tra i giovani: quando il corpo perfetto diventa una trappola

L'abbassamento dell'età preoccupante - A preoccupare è soprattutto l’abbassamento dell’età di insorgenza. Circa il 30% dei casi riguarda ragazzi sotto i 14 anni, mentre i primi segnali di disagio possono comparire già tra gli 8 e i 10 anni. Le particolarità emerse dai numeri sono: un abbassamento dell’età dei primi sintomi a 11-12 anni (ma anche 8-9); l’aumento della componente maschile (dal 10% al 20%, soprattutto nella fascia 12-17 anni) e la crescita delle diagnosi tra gli adulti. Riflettori puntati anche sull’aumento (specie nei bambini) dei casi di disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID). I disturbi alimentari sono un’emergenza sanitaria e la seconda causa di morte tra gli adolescenti (dopo gli incidenti stradali). Negli ultimi anni le diagnosi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono aumentate di circa il 35%, mentre alcune strutture pediatriche hanno registrato incrementi ancora più marcati, con un aumento fino al 64% dei nuovi casi dal 2019.