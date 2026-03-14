Disturbi alimentari e bambini, i campanelli d'allarme da non sottovalutare

"I disturbi alimentari rappresentano oggi una delle sfide più importanti per la salute di bambini e adolescenti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un abbassamento dell'età di esordio e a un aumento dei casi soprattutto dopo la pandemia. Per questo è fondamentale rafforzare il ruolo del pediatra di famiglia, che rappresenta il primo punto di riferimento per le famiglie nel riconoscere precocemente i segnali di disagio e orientare verso percorsi di cura appropriati", dichiara Antonio D'Avino, presidente nazionale di Fimp.