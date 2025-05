Disturbi alimentari: ne soffrono tre milioni di italiani, 80% sono donne

Secondo l'Istituto superiore di sanità, l'età di insorgenza più frequente è tra i 15 e i 25 anni, ma i casi tra i minori sono in aumento: durante il primo semestre del 2020, le nuove diagnosi di disturbi alimentari sono cresciute del 40% rispetto all'anno precedente. Anche in Europa il quadro preoccupa: la prevalenza nei bambini raggiunge il 2%, la più alta a livello globale. Numeri che evidenziano l'urgenza di un approccio fondato su basi cliniche solide e non condizionato da semplificazioni mediatiche o narrazioni ideologiche. In vista della Giornata mondiale dei disturbi alimentari (World Eating Disorders Day), che si tiene il 2 giugno in tutto il mondo, la Società italiana di psichiatria (Sip) invita a riportare l'attenzione sulla complessità dei disturbi alimentari, per troppo tempo ridotti a problemi "culturali" o di mera immagine corporea.