Future Leaders Program: come le aziende italiane possono avere un team di studenti dagli USA
Gruppi da quattro-sei studenti delle università americane, undici settimane di lavoro su una sfida aziendale realesotto la guida dei loro professori. Ecco come funziona il programma di Knowhow.org
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Un team di quattro-sei studenti delle università statunitensi che lavora per undici settimane su una sfida concreta di un’azienda, guidato dai propri professori. È la proposta del Future Leaders Program, programma cardine di Knowhow.org che apre alle imprese del territorio, che possono accedere al progetto di consulenza senza sostenere costi, l'accesso diretto ai talenti internazionali della piattaforma. L’iniziativa è al centro di una collaborazione con Assolombarda, che aprirà alle proprie aziende associate la possibilità di avvalersi di questa opportunità.
Come funziona per le imprese
Il meccanismo è pensato per essere semplice per le aziende. Le imprese possono sottoporre ai gruppi di studenti delle università o una sfida di business, un progetto concreto o una possibile area di sviluppo. Il team dedicato di ragazzi lavora sul progetto assegnato per undici settimane, a costo zero e senza alcun onere assicurativo o contrattuale. A garantire la qualità del lavoro è la supervisione costante di docenti universitari: non si tratta di semplici simulazioni, ma di deliverable professionali concrete.
I settori e gli ambiti di lavoro
I progetti spaziano su più fronti, a seconda delle esigenze dell'impresa: dalla supply chain al product design, dal marketing alle strategie di business. Per formare leader capaci di leggere le connessioni tra settori diversi, il programma si articola in sei indirizzi disciplinari: business, ingegneria, scienze umanistiche e sociali, scienze agrarie, scienze umane e giurisprudenza. Una varietà che permette di assegnare a ogni azienda il profilo più adatto alla sfida da affrontare.
I benefici per l'azienda
Oltre al lavoro svolto, il valore per l'impresa è anche strategico. Ospitare un team internazionale significa acquisire una prospettiva esterna sui propri processi, posizionarsi come partner di un progetto educativo di alto profilo e aprire un canale di accesso diretto a un bacino di giovani talenti che provengono dalle università nordamericane. È il senso della collaborazione con Assolombarda: mettere in contatto le aziende del territorio con una rete di studenti e docenti internazionali, in uno scambio in cui l'impresa offre un caso reale e ne riceve una lettura nuova.