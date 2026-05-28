Future Leaders Program: come le aziende italiane possono avere un team di studenti dagli USA

Oltre al lavoro svolto, il valore per l'impresa è anche strategico. Ospitare un team internazionale significa acquisire una prospettiva esterna sui propri processi, posizionarsi come partner di un progetto educativo di alto profilo e aprire un canale di accesso diretto a un bacino di giovani talenti che provengono dalle università nordamericane. È il senso della collaborazione con Assolombarda: mettere in contatto le aziende del territorio con una rete di studenti e docenti internazionali, in uno scambio in cui l'impresa offre un caso reale e ne riceve una lettura nuova.