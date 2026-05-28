Biffi (Assolombarda): "Studenti USA nelle nostre imprese, una finestra sul nostro primo mercato export"

La risposta del presidente guarda al futuro del lavoro. "Questi studenti possono portare alle nostre imprese l'essere nativi dell'intelligenza artificiale, non più solo nativi digitali", afferma. "Possono aiutare a trasformare i processi e i modelli di utilizzo dei dati, con lo sguardo di chi non ha il filtro del 'si è sempre fatto così'". Un contributo che si inserisce, conclude Biffi, nel lavoro che l'associazione sta portando avanti per costruire "un ecosistema di dati per le nostre aziende, in cui l'uomo resta al centro e in cui questi studenti portano la creatività naturale per immaginare le imprese del futuro".