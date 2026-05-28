Knowhow.org, Frappelli: "Portiamo le università americane dentro le imprese di Milano"

La scelta della città, dice Frappelli, "è stata naturale". "Milano ha fatto un grandissimo lavoro nel posizionarsi come capitale europea: è un crocevia della finanza, dell'economia e delle grandi corporation, ma anche delle piccole e medie imprese". E spesso, aggiunge, sono proprio gli italiani a sottovalutarla: "Abbiamo la sfortuna di pensare che l'erba del vicino sia sempre più verde, e così a volte denigriamo quello che abbiamo. Milano non solo è una bellissima città, ma ha ottime infrastrutture e un sistema di relazioni, cultura e business che la rendono l'ecosistema ideale per un progetto di questo genere".