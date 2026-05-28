Global Athlete Academy: il progetto di Gallinari per gli studenti-atleti arriva in Italia

Il programma si regge su quattro pilastri. Il primo è l'allenamento di alto livello, con sessioni quotidiane tenute da coach ex olimpionici o ex professionisti, comprensive di preparazione tecnica, forza e monitoraggio scientifico delle prestazioni. Il secondo è la continuità accademica: gli studenti ottengono crediti pienamente riconosciuti dall'università di origine, frequentando corsi con orari costruiti attorno agli impegni di allenamento. Il terzo è lo sviluppo professionale, attraverso il contatto diretto con le imprese e sessioni di alfabetizzazione finanziaria. Il quarto è la costruzione identitaria, un percorso di mental coaching e leadership guidato in prima persona da Gallinari.

Le discipline coperte sono sette — calcio, nuoto, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, ginnastica e tennis — e si praticano nelle infrastrutture di livello olimpico e professionistico già presenti sul territorio italiano, ciascuna affidata a sportivi con una lunga carriera internazionale.