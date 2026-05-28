Global Athlete Academy: il progetto di Gallinari per gli studenti-atleti arriva in Italia
Dal 2027 il programma di Knowhow.org permetterà agli studenti-atleti americani di allenarsi in sette discipline nelle strutture olimpiche italiane senza interrompere gli studi. Alla guida l'ex stella NBA, con una rete di coach ex olimpionici
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Allenarsi ai massimi livelli senza rinunciare alla laurea, e prepararsi a una carriera che vada oltre il campo da gioco. È la sfida che raccoglie la Global Athlete Academy, il programma di Knowhow.org guidato dall'ex stella dell'NBA Danilo Gallinari che, dal 2027, permetterà agli studenti-atleti delle università americane di proseguire l'attività agonistica durante il periodo di studio in Italia.
Il problema che il programma vuole risolvere
Il punto di partenza è un dato che racconta una fatica reale. Negli Stati Uniti gli studenti-atleti dedicano allo sport tra le 34 e le 39 ore a settimana, un impegno che lascia poco spazio a stage, progetti internazionali e contatti con il mondo delle imprese: tutte esperienze che, invece, preparano i loro coetanei alla carriera professionale. Il risultato è che, secondo i dati NCAA, solo il 33% degli studenti-atleti ha un lavoro che lo attende dopo la laurea. La Global Athlete Academy nasce per colmare proprio questo divario, mettendo sullo stesso piano la crescita sportiva e quella professionale.
Quattro pilastri e sette discipline
Il programma si regge su quattro pilastri. Il primo è l'allenamento di alto livello, con sessioni quotidiane tenute da coach ex olimpionici o ex professionisti, comprensive di preparazione tecnica, forza e monitoraggio scientifico delle prestazioni. Il secondo è la continuità accademica: gli studenti ottengono crediti pienamente riconosciuti dall'università di origine, frequentando corsi con orari costruiti attorno agli impegni di allenamento. Il terzo è lo sviluppo professionale, attraverso il contatto diretto con le imprese e sessioni di alfabetizzazione finanziaria. Il quarto è la costruzione identitaria, un percorso di mental coaching e leadership guidato in prima persona da Gallinari.
Le discipline coperte sono sette — calcio, nuoto, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, ginnastica e tennis — e si praticano nelle infrastrutture di livello olimpico e professionistico già presenti sul territorio italiano, ciascuna affidata a sportivi con una lunga carriera internazionale.
La regia di Danilo Gallinari
A guidare il progetto è Danilo Gallinari, sedici stagioni nell'NBA con sei diverse franchigie, oggi Senior Vice President di Knowhow.org. Il suo ruolo non è simbolico: ha la responsabilità di costruire il curriculum di sviluppo personale e professionale degli atleti, di reclutare la rete di coach — coinvolgendo ex atleti olimpici e professionisti per ogni disciplina — e di guidare la componente di sviluppo atletico del programma. Una credibilità costruita sul campo, da chi ha conosciuto in prima persona la complessità di essere un atleta professionista italiano negli Stati Uniti.
Lo sport come ponte tra due sistemi
Con la Global Athlete Academy, Knowhow.org estende allo sport il modello che già applica alla formazione: portare in Italia i talenti delle università americane e farli crescere nel contatto con il territorio. Un'opportunità anche per le città ospitanti, che vedono nello sport un veicolo di inclusione e sviluppo. Il via è fissato per il 2027.