Roscini (Harvard Business School): "L'AI va insegnata, ma il pensiero non si delega alla macchina"

Sul confronto tra i due modelli formativi, il professore invita a non cercare scorciatoie. "Il punto di equilibrio è difficile da definire, anche perché tutto il sistema educativo, sia americano che europeo, si trova davanti a un cambiamento tecnologico enorme, che modifica il modo stesso di approcciare l'insegnamento". Il nodo, per Roscini, è soprattutto uno: l'intelligenza artificiale "va insegnata e va utilizzata, ma bisogna insegnare a non demandare a lei tutto il pensiero. Questa è la vera difficoltà, e credo che sia in Europa sia in America le università stiano faticando a trovare questo equilibrio".