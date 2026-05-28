Knowhow.org, l'impatto su Milano vale 20 milioni: i numeri dell'analisi di Assolombarda
A fronte di 8,7 milioni di spese dirette nel 2026, il progetto attiva oltre 20 milioni di valore della produzione sul territorio. E in dieci anni ha già coinvolto 75 aziende partner
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Non solo formazione: l'arrivo di Knowhow.org a Milano ha un peso concreto anche sull'economia del territorio. A misurarlo è un'analisi condotta da Assolombarda, che ha quantificato l'impatto generato dalla piattaforma educativa nel suo primo anno di attività in città. E i numeri raccontano di un progetto già integrato nel tessuto economico milanese.
Da 8,7 a 20 milioni: l'effetto moltiplicatore
Il punto di partenza sono le spese dirette: gli investimenti per la realizzazione del Knowledge Center, sommati alle spese sostenute da studenti e docenti durante la permanenza in città, valgono circa 8,7 milioni di euro nel solo 2026. Da questo investimento iniziale, però, si genera un effetto a catena molto più ampio. Considerando l'impatto diretto, indiretto e indotto, il valore della produzione attivato sul territorio è stimato in 20,1 milioni di euro. A questo si aggiunge un valore aggiunto di 8,9 milioni, di cui 1,1 milioni in attività artistiche, culturali e di intrattenimento.
Dieci anni e 75 aziende coinvolte
Il radicamento di Knowhow.org sul territorio non nasce oggi. In dieci anni di attività, la piattaforma ha già coinvolto 75 aziende partner attraverso visite aziendali e progetti di consulenza, con un tasso di ricorrenza superiore al 30%: un dato che, secondo l'analisi, testimonia la qualità dello scambio generato tra studenti e imprese.
Milano, una calamita per i talenti internazionali
I numeri di Knowhow.org si inseriscono in un quadro più ampio. Oggi il programma ospita 400 studenti statunitensi a Milano, con una crescita del +186% nel quinquennio 2022-2026 rispetto al periodo 2015-2019. Un andamento in linea con quello registrato in città, dove le presenze di studenti internazionali sono aumentate del 145% dopo la pandemia. Milano, del resto, si conferma prima provincia italiana per PIL ed export e figura tra le città di rilievo nei ranking internazionali che valutano la centralità nelle reti globali e l'attrattività per il business.