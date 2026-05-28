Knowhow.org, l'impatto su Milano vale 20 milioni: i numeri dell'analisi di Assolombarda

Il punto di partenza sono le spese dirette: gli investimenti per la realizzazione del Knowledge Center, sommati alle spese sostenute da studenti e docenti durante la permanenza in città, valgono circa 8,7 milioni di euro nel solo 2026. Da questo investimento iniziale, però, si genera un effetto a catena molto più ampio. Considerando l'impatto diretto, indiretto e indotto, il valore della produzione attivato sul territorio è stimato in 20,1 milioni di euro. A questo si aggiunge un valore aggiunto di 8,9 milioni, di cui 1,1 milioni in attività artistiche, culturali e di intrattenimento.