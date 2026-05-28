Filippo Magnini insegnante alla Global Athlete Academy: "L'avrei voluto avere a vent'anni"

A convincerlo è stata una telefonata. "Ho ricevuto la chiamata da Danilo Gallinari, che mi ha presentato questo progetto innovativo, unico nel suo genere", racconta Magnini. "Anzi, l'avrei voluto avere io vent'anni fa, quando ero un giovane atleta. Mi inorgoglisce, perché significa che nel mio sport ho fatto qualcosa di importante". Il suo ruolo sarà quello di insegnante per la disciplina del nuoto, all'interno di un'accademia che, dal 2027, coprirà sette discipline e permetterà agli studenti-atleti delle università americane di proseguire l'attività agonistica durante il periodo di studio in Italia.