Knowhow.org inaugura a Milano il primo Knowledge Center: attesi 1.500 studenti l'anno
Aperta a Santa Giulia la prima sede permanente della piattaforma educativa fondata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli. Un campus Made in Italy di 3.000 metri quadrati, primo nodo di una rete che arriverà a venti città nel mondo
Milano inaugura il primo Knowledge Center di Knowhow.org: formazione globale e futuro dei talenti © Da video
Tremila metri quadrati a Santa Giulia per accogliere gli studenti delle università americane e portarli dentro le imprese del territorio. Ha aperto a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa che inaugura qui la sua prima sede permanente: uno spazio nell'edificio Spark 3, nel cuore del quartiere in rigenerazione. All'apertura ufficiale erano presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il console generale degli Stati Uniti Douglass Benning, insieme a figure del mondo accademico, istituzionale e sportivo.
Un "abilitatore", non una nuova università
Knowhow.org non è un ateneo, ma quello che i fondatori definiscono un abilitatore: crea le condizioni perché le università statunitensi possano operare all'estero, attraverso infrastrutture permanenti, partnership pluriennali e un legame stretto con il territorio. Il progetto nasce dall'esperienza degli imprenditori italiani Daniele Frappelli e Candida Zarrelli e da oltre dieci anni di lavoro nel settore: dal 2015 a oggi, i programmi sviluppati con Auburn University e l'Harbert College of Business hanno coinvolto oltre 1.600 studenti e docenti tra Italia e Spagna.
"Siamo convinti che i leader del futuro non si formino più soltanto tra i banchi universitari, ma nel confronto diretto con la complessità del mondo reale", ha sottolineato Daniele Frappelli. Per Candida Zarrelli, il Knowledge Center "è più di uno spazio fisico: è la traduzione della nostra visione sull'educazione, dove lo studente è al centro di un ecosistema che attiva soft skills e contaminazione culturale".
Dentro il campus Made in Italy
La nuova sede, certificata LEED Gold, replica lo stile dei campus americani con un'anima tutta italiana. Al suo interno trovano posto aule, laboratori tecnologici, un auditorium, aree di coworking e una Bloomberg Room per le simulazioni di trading online. A regime, il Knowledge Center potrà accogliere fino a 2.400 studenti l'anno. La scelta di Santa Giulia non è casuale: il quartiere è interessato da un imponente progetto di rigenerazione urbana da 2,7 miliardi di euro ed è stato teatro di iniziative legate alle recenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
I numeri di Milano
Oggi il programma accoglie 400 studenti statunitensi a Milano, con una crescita del +186% nel quinquennio 2022-2026 rispetto al periodo precedente: un dato in linea con l'aumento delle presenze internazionali in città, cresciute del 145% dopo la pandemia. Le previsioni per il 2027 indicano un'ulteriore accelerazione, con un totale di almeno 2.300 studenti coinvolti, tra Milano e Madrid, nel periodo dal 2015 al 2027.
Anche l'impatto sul territorio è significativo: secondo un'analisi condotta da Assolombarda, alle spese dirette stimate in 8,7 milioni di euro nel 2026 corrisponde un valore della produzione attivato di 20,1 milioni. In dieci anni, Knowhow.org ha già coinvolto 75 aziende partner.
Milano è solo il primo nodo
Il Knowledge Center milanese rappresenta il modello pilota di una rete che prevede l'apertura di 20 Knowledge Center in dieci anni, a partire da Madrid nel 2027, per poi estendersi a Singapore, Roma, Riyadh e altri centri chiave della finanza e della formazione internazionale.
Durante l'inaugurazione sono stati presentati anche i due programmi che danno corpo al progetto: il Future Leaders Program, realizzato in collaborazione con Assolombarda, che mette team di studenti al servizio delle imprese su progetti di consulenza reali; e la Global Athlete Academy, in arrivo dal 2027, guidata dall'ex stella NBA Danilo Gallinari e dedicata agli studenti-atleti.