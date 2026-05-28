Knowhow.org inaugura a Milano il primo Knowledge Center: attesi 1.500 studenti l'anno

Knowhow.org non è un ateneo, ma quello che i fondatori definiscono un abilitatore: crea le condizioni perché le università statunitensi possano operare all'estero, attraverso infrastrutture permanenti, partnership pluriennali e un legame stretto con il territorio. Il progetto nasce dall'esperienza degli imprenditori italiani Daniele Frappelli e Candida Zarrelli e da oltre dieci anni di lavoro nel settore: dal 2015 a oggi, i programmi sviluppati con Auburn University e l'Harbert College of Business hanno coinvolto oltre 1.600 studenti e docenti tra Italia e Spagna.