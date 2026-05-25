Amministrative 2026, Meloni: "E anche oggi, il nostro crollo lo rimandiamo a domani"| Schlein: "Il centrosinistra competitivo per le politiche"
Lo scrutinio non è ancora terminato, ma il centrodestra già esprime soddisfazione. Delusione nel campo largo
Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci, in grandi città (18 i capoluoghi di provincia) e minuscoli paesini. Un voto variegato, con conquiste anche per il centrosinistra, che però ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti i "No" sulla giustizia in voti alle politiche. "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", ironizza sui social la premier Giorgia Meloni.
A Venezia il trentottenne enfant prodige del centrodestra Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, cattolico e scout vince al primo turno la sfida più importante. E mortifica l'ambizione del centrosinistra di tornare al governo della città lagunare dopo 10 anni, espugnando un campanile di peso in terra leghista: obiettivo dichiarato dalla leader dem Elly Schlein.
Vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. "Avanza il centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia", esulta Matteo Salvini.
Sarà difficile invece per Elly Schlein intestarsi la vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a sette liste civiche e senza il simbolo del Pd. Già autore di un libro dal titolo eloquente ("Nonostante il Pd") l'ex governatore della Campania è stato spesso protagonista di virulenti attacchi, molti contro il suo stesso partito. Uno su tutti quello condito da offese alla premier Giorgia Meloni, che poi incontrandolo gli porse la mano con l'indimenticabile: "Salve, sono quella stronza della Meloni". Ma la premier, che punta a cambiare la legge elettorale in vista delle prossime politiche, dovrà comunque riflettere sull'80% che avrebbe avuto sulla carta a Salerno il mai nato campo largo, se Avs e M5s non avessero scelto la corsa solitaria.
Il centrosinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni della ormai ex rossa Toscana. Il Pd Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato, anche grazie al lusinghiero risultato della lista civica che lo ha sostenuto. Vedono la vittoria anche Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Incisa e Figline Valdarno (roccaforte renziana dove David Ermini correva contro il suo ex mentore Matteo Renzi). È sindaco al primo turno anche il civico di centrosinistra Giovanni Capecchi, che si riprende Pistoia dopo nove anni. Tutte città battute palmo a palmo dalla segretaria dem Schlein e dai leader del campo largo. "Uniti si vince", esulta perciò il Pd Toscano.
La città di Messina resta invece un feudo di Cateno De Luca, di Sud chiama Nord, con la vittoria schiacciante del suo delfino e sindaco uscente Federico Basile. In quello che potrebbe essere l'ultimo test elettorale prima delle politiche, significative anche le performance delle neo formazioni. Exploit di Roberto Vannacci, vicino a strappare alla Lega di Salvini la roccaforte leghista di Vigevano, l'unico comune dove si è schierato il suo Fronte nazionale. Il forno centrista si intravede appena invece solo in qualche partita, come quella di Arezzo, dove si va al ballottaggio e pesa il 20% di liste civiche e Azione con Marco Donati.
La mappa dei ballottaggi e dei nuovi sindaci nei comuni descrive un flusso di voto complesso e molto spesso indirizzato dalla presenza di liste civiche e specificità locali. I comuni dove il sindaco non è stato eletto al primo turno torneranno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno.
Commenti e reazioni
Oltre a Meloni e Salvini, diversi i commenti che arrivano da entrambe le parti del mondo della politica. "Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.
Le fa eco il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi: "Ci sono risultati incoraggianti che arrivano dalla Toscana, dalla Campania, dalla Puglia. Altri che forse ci attendevamo un po' diversi ma il risultato complessivo credo che confermi che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni il prossimo anno".
Entusiasmo dalla sindaca di Firenze: "Complimenti a Matteo Biffoni, Giovanni Capecchi, Damiano Sforzi, David Ermini e Michelangelo Betti per queste bellissime vittorie a Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno e Cascina. Il Pd si conferma primo partito e il centrosinistra unito dimostra ancora una volta di essere credibile quando mette al centro ascolto, presenza nei territori e capacità di costruire una visione comune", ha commentato Sara Funaro. "C'è una Toscana che vuole andare avanti, che sceglie serietà, competenza e vicinanza alle persone. Adesso si apre una nuova stagione politica. Una stagione in cui continuare a unire energie, esperienze e comunità per costruire risposte concrete e futuro per le città toscane e per l'Italia. Buon lavoro a tutti i sindaci eletti e in bocca al lupo a Vincenzo Ceccarelli per il ballottaggio ad Arezzo".
"Buon lavoro e auguri ai neo sindaci e tutti gli amministratori eletti in Puglia. Fare il sindaco è il mestiere più bello ma anche il più difficile del mondo. Per questo come ho sempre fatto alla guida dell'Anci nazionale, la mia priorità sarà sempre sostenere i sindaci e il loro lavoro in uno spirito di collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini": così in una nota, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani approfitta della vittoria di Cannizzaro a Reggio Calabria per parlare di un centrodestra "consolidato nei consensi", in cui "Forza Italia cresce ovunque. Si illudeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del Paese".
Per Maurizio Lupi "le Comunali smentiscono insomma la narrazione di un campo largo lanciato ovunque verso facili successi sull'onda lunga del referendum. Soddisfazione per il risultato di Noi Moderati: in attesa dei dati definitivi si conferma comunque il radicamento del partito sull'intero territorio nazionale per rafforzare la proposta politica del centrodestra. Abbiamo presentato liste in tutti i Comuni al voto, con progetti politici concreti e con candidati preparati, competenti e credibili, a dimostrazione di una crescita costante e di un legame sempre più forte con i territori e le comunità locali".
Soddisfazione anche dal presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci commentando con l'Ansa l'esito del voto nel Pavese: "Le elezioni comunali hanno visto una buona affermazione delle forze politiche alternative alla sinistra e di questo ne sono contento. A Vigevano dove correva il nostro candidato, Furio Suvilla, abbiamo sfondato il 14%, superando, con la nostra lista, la Lega. Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche. Questi sono i veri sondaggi non quelli delle agenzie ammaestrate".