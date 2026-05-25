Amministrative 2026, Meloni: "E anche oggi, il nostro crollo lo rimandiamo a domani"| Schlein: "Il centrosinistra competitivo per le politiche"

Entusiasmo dalla sindaca di Firenze: "Complimenti a Matteo Biffoni, Giovanni Capecchi, Damiano Sforzi, David Ermini e Michelangelo Betti per queste bellissime vittorie a Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno e Cascina. Il Pd si conferma primo partito e il centrosinistra unito dimostra ancora una volta di essere credibile quando mette al centro ascolto, presenza nei territori e capacità di costruire una visione comune", ha commentato Sara Funaro. "C'è una Toscana che vuole andare avanti, che sceglie serietà, competenza e vicinanza alle persone. Adesso si apre una nuova stagione politica. Una stagione in cui continuare a unire energie, esperienze e comunità per costruire risposte concrete e futuro per le città toscane e per l'Italia. Buon lavoro a tutti i sindaci eletti e in bocca al lupo a Vincenzo Ceccarelli per il ballottaggio ad Arezzo".