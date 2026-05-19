Dal divorzio alle carceri: dieci anni senza Marco Pannella e le sue proteste non violente

L'ultima grande protesta iniziò il 9 agosto 2015. Aveva più di 85 anni e portava avanti uno sciopero della fame e della sete per la legalità e i diritti dei detenuti. Due giorni dopo ricevette la telefonata preoccupata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo invitò a sospendere per via delle sue condizioni precarie di salute. Lui interruppe il digiuno, ringraziando il Presidente in diretta tv: "Brindo a Sergio!". I medici in seguito lo convinsero poi ad interrompere definitivamente la protesta. Marco Pannella era già malato.