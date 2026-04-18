Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Quella di Roma è stata una manifestazione che ha segnato l'ennesimo capitolo, per la galassia anarchica, della battaglia a sostegno di Alfredo Cospito, il militante detenuto da quattro anni al 41 bis. Anche perché tra poche settimane, entro il 4 maggio, il ministero della Giustizia dovrà decidere se prolungare il regime di carcere duro per Cospito. Erano in duecento gli anarchici che si sono recati in piazza Immacolata, nel quartiere San Lorenzo. Durante il raduno, i manifestanti avevano subito annunciato l'intenzione di voler sfilare in corteo verso il quartiere Pigneto. Il corteo non era annunciato ma è stato autorizzato dalle forze dell'ordine dopo una trattativa.