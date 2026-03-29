Meloni rivendica il decreto sicurezza dopo il fermo di 91 anarchici

"Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra. Serve, al contrario, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione". La presidente del Consiglio ribadisce così la linea dell’esecutivo sul tema dell’ordine pubblico. "È in questa direzione che il Governo continuerà a muoversi: più strumenti per garantire sicurezza a tutti e più tutele per chi vuole manifestare pacificamente". Meloni conferma l’intenzione di proseguire su questa strada anche nelle prossime iniziative.