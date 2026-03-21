Anarchici morti a Roma, "forse miravano a un obiettivo vicino al casolare esploso"
Sarebbe una delle ipotesi emerse durante la riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo che c'è stata al Viminale
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Poteva essere un luogo vicino al Parco degli Acquedotti l'obiettivo dell'ordigno che stavano assemblando i due anarchici morti nell'esplosione all'interno del casolare abbandonato. Sarebbe una delle ipotesi emerse durante la riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo che c'è stata al Viminale. Una pista presa in considerazione alla luce della natura dell'ordigno che sarebbe stato realizzato con fertilizzante e un innesco e, quindi, considerato poco 'stabile' per il trasporto. Tra i possibili obiettivi 'd'interesse anarchico' nel quadrante sud est della Capitale si trovano uno snodo ferroviario come anche il polo Tuscolano della polizia e una caserma dei carabinieri. Ma al momento non si escludono altre piste.
Resta altissimo il livello di attenzione dopo l'esplosione dell'ordigno in un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma, in cui sono morti due anarchici (Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano). Al Viminale si è conclusa la riunione riservata del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa) convocata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo scorso 3 febbraio, durante una informativa alla Camera, in seguito agli scontri avvenuti a Torino, era stato proprio Piantedosi a richiamare l'attenzione sulla saldatura della "galassia anarco-antagonista" che puntava "a galvanizzarne gli aderenti".
"Un dato che emerge dal lavoro preventivo delle nostre Forze di Polizia è che disordini, violenze, danneggiamenti e devastazioni sono in realtà, al di là delle motivazioni contingenti di volta in volta annunciate, il vero obiettivo perseguito in molte occasioni - aveva detto Piantedosi in Aula - In altre parole, siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti".