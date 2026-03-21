Anarchici morti a Roma, "forse miravano a un obiettivo vicino al casolare esploso"

"Un dato che emerge dal lavoro preventivo delle nostre Forze di Polizia è che disordini, violenze, danneggiamenti e devastazioni sono in realtà, al di là delle motivazioni contingenti di volta in volta annunciate, il vero obiettivo perseguito in molte occasioni - aveva detto Piantedosi in Aula - In altre parole, siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti".