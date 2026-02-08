Bologna, sabotaggio treni: si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti

La Digos di Bologna ha trasmesso alla Procura una prima comunicazione relativa al danneggiamento dei cavi dell’alta velocità nel nodo ferroviario della città. I magistrati stanno ancora valutando gli atti, ma, secondo quanto riferito, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è stata assegnata al gruppo specializzato “Terrorismo” della Procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi, con il procuratore capo Paolo Guido indicato come primo coassegnatario del procedimento. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità e chiarire le modalità del danneggiamento.