Dal Cdm via libera al pacchetto sicurezza

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto di misure legate alla sicurezza. Si va dal divieto di coltelli per i minorenni al fermo preventivo in vista di cortei e manifestazioni di piazza. Introdotto un registro per i "reati con causa di giustificazione". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social: "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento". Il premier ha elencato le misure approvate dal Consiglio dei ministri con cui "continuiamo ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, sottolineando che il fermo di prevenzione "non è una misura liberticida, in molti ordinamenti è presente, e c'è il rapporto con l'autorità giudiziaria, a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi dovesse ravvisare che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione: è stato sempre così nella nostra formulazione, conosciamo i limiti fissati dalla costituzione sulla limitazione della libertà personale". Piantedosi ha spiegato che la norma attinge "a un'ipotesi di prevenzione molto pregnante, a condizioni indiziarie molto importanti sulla possibilità che possano essere compiuti, in occasione di manifestazioni, determinate fattispecie di reati, un po' come abbiamo visto negli ultimi giorni".