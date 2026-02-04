Askatasuna, Piantedosi: "Indegno insinuare che le violenze siano state organizzate dal governo"

Secondo Piantedosi è necessario introdurre un fermo preventivo che possa, appunto, fermare in anticipo l'azione di coloro che sono noti per comportamenti violenti al fine di impedire a questi soggetti di infiltrarsi e colpire. "Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo.



Il governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L'auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso", ha detto il ministro del'Interno che ha continuato: "È arrivato il momento per tirare una netta linea di demarcazione da una parte chi vuole isolare i violenti, dall'altra chi vuole lasciarli liberi di infiltrarsi e inquinare manifestazioni che potrebbero e dovrebbero essere invece del tutto pacifiche e legittime, nell'interesse di chi le organizza e vi partecipa".