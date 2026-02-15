Sabotaggi ai treni, Piantedosi convoca un comitato di sicurezza con i vertici di FS

In seguito ai sabotaggi verificatisi sulle linee ferroviarie italiane, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato un comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà al Viminale nella giornata di lunedì 16 febbraio alle ore 17:30. Oltre ai vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, parteciperanno alla riunione anche i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato. A darne notizia, con una nota, è il Viminale.