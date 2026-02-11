Milano-Cortina, sabotata la linea per la Valtellina: nessuna conseguenza per la circolazione

Non si fermano i sabotaggi ferroviari. Questa volta a essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano. Lo snodo porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, verso le due, alcuni ignoti hanno colpito la linea ferroviaria nei pressi di Abbadia Lariana, alle porte di Lecco. Sono andati a fuoco sette cavi di una centralina di scambio e ben 64 centimetri sono risultati danneggiati. Stando a quanto finora accertato, il gesto sarebbe riconducibile a un episodio doloso. Il blitz non ha comportato alcuna conseguenza per il traffico ferroviario in quanto all'ora del colpo non c'erano convogli in circolazione. Gli agenti della Polfer e della questura di Lecco si sono recati sul posto.