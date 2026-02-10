Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione su un blog anarchico

"All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26". "Solidarietà combattiva con tutti i lavoratori che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società".

Così, sul blog La Nemesi, piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria, arriva la rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria. Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, "che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista".