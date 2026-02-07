Linee ferroviarie, tre danneggiamenti in poche ore: sospetti su anarchici
Non si esclude che possa trattarsi di atti anarchici legati ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina
Digos e Polfer stanno indagando su alcuni cavi che sono stati tranciati nei pressi della stazione centrale di Bologna e che hanno provocato disagi sull'Alta velocità. Danneggiamenti anche sulla ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio e sulla Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Chi indaga ipotizza che le azioni possano essere collegate tra loro e che possano essere state compiute da alcuni anarchici in segno di protesta per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, come era avvenuto in Francia nel 2024.
I cavi tranciati a Bologna
Il fatto ha causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese provocando pesanti ripercussioni sul traffico. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 90 minuti. I Regionali sono stati soggetti a limitazioni di percorso o cancellazioni. Saranno gli accertamenti a stabilire se possa essersi trattato di un atto di natura dolosa come, per esempio, un sabotaggio anarchico-antagonista. I tecnici di Rfi hanno ottenuto il nullaosta dalla Polfer per poter operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato. La circolazione sotterranea AV è stata "riaperta" per le frecce da e per Milano e Verona. Ultimati i lavori, anche gli AV su Venezia torneranno a transitare nella stazione sotterranea.
L'incendio dello scambio
La Polfer di Bologna è intervenuta dopo che è stato dato a fuoco uno scambio ferroviario. Il gesto, hanno spiegato gli inquirenti, è presumibilmente doloso, ma non è stato rivendicato. Il fatto è avvenuto sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia, all'altezza di Castel Maggiore. L'incendio ha causato la rottura dei cavi elettrici preposti al rilevamento della velocità. Il fatto non ha comportato alcuna interruzione della circolazione ferroviaria, ma solo una deviazione sulla linea sopraelevata, non sotterranea.