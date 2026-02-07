Linee ferroviarie, tre danneggiamenti in poche ore: sospetti su anarchici

Digos e Polfer stanno indagando su alcuni cavi che sono stati tranciati nei pressi della stazione centrale di Bologna e che hanno provocato disagi sull'Alta velocità. Danneggiamenti anche sulla ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio e sulla Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica. Chi indaga ipotizza che le azioni possano essere collegate tra loro e che possano essere state compiute da alcuni anarchici in segno di protesta per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, come era avvenuto in Francia nel 2024.