Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Ipotesi attentato

Cavi tranciati nel Mar Rosso, disservizi internet in Medioriente: sospetti su Houthi

08 Set 2025 - 00:57
© ansa

© ansa

Un'interruzione della connettività internet ha interessato diverse aree del Medio Oriente e parte dell'Asia a causa del danneggiamento di alcuni cavi sottomarini nel Mar Rosso. La vicenda, riportata dal Times of Israel, ha sollevato il timore che possa trattarsi di un'azione deliberata riconducibile agli Houthi, il gruppo ribelle yemenita già protagonista di tensioni nell'area. Al momento, tuttavia, non vi sono certezze sulle cause dell'incidente. Secondo fonti internazionali, l'ipotesi è che i cavi possano essere stati colpiti nel quadro delle operazioni dei ribelli nel Mar Rosso, con l'obiettivo di esercitare pressioni su Israele affinché ponga fine al conflitto in corso a Gaza. In passato, però, gli Houthi hanno respinto le accuse di aver preso di mira le linee di comunicazione sottomarine.

Microsoft: "Possibili ritardi di connessione"

 In una nota pubblicata online, Microsoft ha segnalato che il Medio Oriente potrebbe registrare “una maggiore latenza” a seguito del taglio della fibra ottica sottomarina nell'area. L'azienda ha precisato che il traffico che non transita attraverso la regione non risulta coinvolto, senza fornire ulteriori dettagli. Parallelamente, NetBlocks, organizzazione che monitora l'accesso alla rete a livello globale, ha confermato che “una serie di interruzioni dei cavi nel Mar Rosso ha compromesso la connettività in diversi Paesi”, tra cui India e Pakistan.

internet
medio oriente

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri