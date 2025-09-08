Cavi tranciati nel Mar Rosso, disservizi internet in Medioriente: sospetti su Houthi

Un'interruzione della connettività internet ha interessato diverse aree del Medio Oriente e parte dell'Asia a causa del danneggiamento di alcuni cavi sottomarini nel Mar Rosso. La vicenda, riportata dal Times of Israel, ha sollevato il timore che possa trattarsi di un'azione deliberata riconducibile agli Houthi, il gruppo ribelle yemenita già protagonista di tensioni nell'area. Al momento, tuttavia, non vi sono certezze sulle cause dell'incidente. Secondo fonti internazionali, l'ipotesi è che i cavi possano essere stati colpiti nel quadro delle operazioni dei ribelli nel Mar Rosso, con l'obiettivo di esercitare pressioni su Israele affinché ponga fine al conflitto in corso a Gaza. In passato, però, gli Houthi hanno respinto le accuse di aver preso di mira le linee di comunicazione sottomarine.