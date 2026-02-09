Sabotaggi ai treni, il tam tam su un blog di area anarchica: "Fuoco alle Olimpiadi"

È una presa di posizione a favore dei sabotaggi ferroviari di sabato mattina tra Bologna e le Marche, quella scritta con linguaggio e contenuti tipici dell'area anarchica apparsa su sottobosko.noblogs. "Chi sabota è nemico dell'Italia" si legge sullo spazio che si autodefinisce "canale informativo, con l'obiettivo di dare una voce a tutte le esperienze di lotta, arborea e non, in Italia". E proprio il contenuto del messaggio ha confermato l'ipotesi degli investigatori secondo cui gli assalti avrebbero matrice anarchica. "Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore. La mattina del 7 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi della Vergogna di Milano-Cortina 2026, ben tre sono state le linee ferroviarie sabotate e bloccate fino al pomeriggio", riporta il testo. Poi, l'invito ad "armarsi degli strumenti della clandestinità, della decentralizzazione del conflitto e la moltiplicazione dei suoi fronti". Quindi, la conclusione: "Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce".