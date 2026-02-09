Sabotaggi ai treni, il tam tam su un blog di area anarchica: "Fuoco alle Olimpiadi"
Sul canale l'invito ad "armarsi degli strumenti della clandestinità"
© Da video
È una presa di posizione a favore dei sabotaggi ferroviari di sabato mattina tra Bologna e le Marche, quella scritta con linguaggio e contenuti tipici dell'area anarchica apparsa su sottobosko.noblogs. "Chi sabota è nemico dell'Italia" si legge sullo spazio che si autodefinisce "canale informativo, con l'obiettivo di dare una voce a tutte le esperienze di lotta, arborea e non, in Italia". E proprio il contenuto del messaggio ha confermato l'ipotesi degli investigatori secondo cui gli assalti avrebbero matrice anarchica. "Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore. La mattina del 7 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi della Vergogna di Milano-Cortina 2026, ben tre sono state le linee ferroviarie sabotate e bloccate fino al pomeriggio", riporta il testo. Poi, l'invito ad "armarsi degli strumenti della clandestinità, della decentralizzazione del conflitto e la moltiplicazione dei suoi fronti". Quindi, la conclusione: "Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce".
Il testo riporta poi in parte la rivendicazione del sabotaggio delle linee Tgv prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e fa riferimenti ai decreti sicurezza "che diventano occasioni praticamente semestrali per stringere le reti della repressione e soffocarci qualunque dissenso". Dopo la convalida del sequestro dei reperti per l'ipotesi di attentato alla sicurezza dei trasporti, ora sui frammenti rimanenti dell'ordigno incendiario entrato in funzione - e soprattutto su quello rimasto inesploso - i tecnici della Scientifica cercheranno di individuare tracce papillari e biologiche degli autori.
Immediata la risposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini: "Faremo di tutto per chiudere i covi di questi criminali, per inseguire e stanare questi delinquenti ovunque si nascondano, per mettere in carcere loro e contrastare chi li difende. Evviva le Olimpiadi, simbolo di un'Italia che costruisce, che emoziona, che non si arrende", ha scritto sui suoi canali social.