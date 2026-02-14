Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: disagi per i viaggiatori

Per Assoutenti "atti dolosi come quelli che si stanno registrando in questi giorni sui binari italiani sono gravissimi e inaccettabili, perché mettono a rischio la sicurezza e causano disagi enormi ai passeggeri. È evidente che, una volta avvenuto il sabotaggio, la gestione dell'emergenza diventa difficilissima da controllare, e ha effetti a cascata su migliaia di viaggiatori. Per questo la strategia di RFI deve puntare soprattutto sulla prevenzione, rafforzando la sorveglianza e i sistemi di alert preventivo per bloccare sul nascere questi episodi".