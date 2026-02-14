Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: disagi per i viaggiatori
Numerosi ritardi e anche qualche cancellazione. In corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria
© ansa
Sono destinati a proseguire anche nelle prossime ore i disagi sulla rete dell'Alta Velocità, in particolare sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, dove sono in corso accertamenti a seguito di due sabotaggi avvenuti nelle ultime ore. Si stanno facendo verifiche anche su un terzo presunto episodio, come ha reso noto Fs.
Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto, riscontrando danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Il secondo episodio doloso sulla Roma-Firenze, fra Tiburtina e Settebagni. È in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze.
I disagi maggiori ovviamente sono a carico dei viaggiatori: sul tabellone della Stazione Termini di Roma sono moltissimi i treni che registrano ritardi superiori a un'ora e ci sono anche alcune soppressioni. Chi deve viaggiare è invitato a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul sito Fs, in attesa che il servizio torni regolare.
Salvini: "Odiosi atti criminali"
Sui nuovi sabotaggi sulla linea dell'Alta velocità è intervenuto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha parlato di "odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone", ha detto.
La condanna del Codacons e Assoutenti
"Se saranno individuati i responsabili degli atti dolosi a danno della circolazione ferroviaria, il Codacons avvierà nei loro confronti una azione legale finalizzata a chiedere maxi-risarcimenti in favore di tutti i passeggeri coinvolti nei disagi", afferma invece l'associazione dei consumatori. "Quanto sta accadendo in questi giorni in Italia ha ripercussioni enormi sui cittadini, costretti a subire ritardi che realizzano danni morali e materiali evidenti - aggiunge il Codacons - Il rischio è anche quello di vedersi negati gli indennizzi previsti dalla normativa in caso di ritardi dei treni".
Per Assoutenti "atti dolosi come quelli che si stanno registrando in questi giorni sui binari italiani sono gravissimi e inaccettabili, perché mettono a rischio la sicurezza e causano disagi enormi ai passeggeri. È evidente che, una volta avvenuto il sabotaggio, la gestione dell'emergenza diventa difficilissima da controllare, e ha effetti a cascata su migliaia di viaggiatori. Per questo la strategia di RFI deve puntare soprattutto sulla prevenzione, rafforzando la sorveglianza e i sistemi di alert preventivo per bloccare sul nascere questi episodi".