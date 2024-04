Anarchici, definitive condanne a Cospito e Beniamino per attentato all'ex caserma

Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino.

È quanto deciso dalla Cassazione nell'ambito del processo per l'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. I giudici della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese, come sollecitato dal pg. Cospito è attualmente detenuto al regime del 41 bis nel carcere di Sassari.