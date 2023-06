Alfredo Cospito, bomba alla caserma di Cuneo: pena ricalcolata in 23 anni di carcere

Il procedimento era dedicato al ricalcolo della pena in relazione a uno solo degli episodi contestati nel maxiprocesso Scripta Manent, l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo).

Cospito in aula: "Nessuna prova contro noi anarchici"

Alfredo Cospito per le prima volta ha negato il proprio coinvolgimento nell'attentato alla scuola allievi carabinieri nella città piemontese del 2 giugno 2006. Lo ha fatto nel corso dell'ultima dichiarazione spontanea prima che i giudici di Torino entrassero in camera di consiglio. "Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano. Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate, perché gli anarchici non sono lo Stato". Cospito ha anche parlato di un processo caratterizzato da

"stranezze" e da "un evidente accanimento".