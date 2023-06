Alfredo Cospito, procura chiede ergastolo nel processo d'appello bis

Per Alfredo Cospito nuova richiesta di ergastolo da parte della procura generale nel processo d'appello bis, ripreso a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica anarchica Fai-Fri.

La causa è stata indetta (dopo la sentenza della Corte Costituzionale) per il ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato - il 2 giugno 2006 - alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). In aula l'accusa è stata sostenuta dai pg Francesco Saluzzo e Paolo Scafi. Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis, dopo uno sciopero della fame durato mesi è stato nuovamente ritrasferito, su sua richiesta, nel carcere di Sassari.