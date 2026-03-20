Roma, crolla un casale abbandonato al parco degli Acquedotti: due morti

A Roma due persone, la cui identità è in fase di identificazione, sono state trovate morte all'interno del Casale del Sellaretto (una ex casa cantoniera in Via delle Capannelle 221, nel Parco degli Acquedotti) probabilmente uccise dal crollo della struttura causato da una esplosione. Nella serata di giovedì 19 marzo era stato sentito un boato proveniente dal fabbricato, una struttura abbandonata ed usata come riparo da senza fissa dimora. Questa mattina è stato rinvenuto un cadavere: giunti sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e Scientifica hanno poi trovato il secondo corpo senza vita. In corso le operazioni per escludere presenza di altre persone coinvolte. Sul posto, a supporto, anche la Polizia Locale di Roma Capitale con il VII Gruppo Tuscolano.