Liguria, allagamenti e piccole frane a causa del maltempo
La forte pioggia e il vento hanno creato numerosi disagi in particolare nelle province di Genova, Imperia e Savona
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Nottata non semplice in tante città della Liguria a causa del maltempo. Forte pioggia e vento hanno portato a piccoli allagamenti e al crollo di rami d'albero e di un grosso albero in strada a Sestri Ponente, provincia di Genova, senza però provocare danni a persone.
Disagi anche nel savonese dove nel pomeriggio di sabato 14, lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia la recinzione è finita sui binari sempre a causa del forte vento. Questo ha portato alla sospensione della circolazione proprio su quel binario, portando a un accumulo di ritardi significativo.
Non mancano le frane sulla rete stradale. Sempre nel savonese ad Andora i tecnici e il Comune sono al lavoro per rimuovere i detriti che si sono abbattuti sulla strada in località Tigorella. Ci sono alcune famiglie isolate, specie nella parte alta della frazione, che possono transitare su una mulattiera ma in caso di emergenza sono irraggiungibili dai mezzi di soccorso. Sul posto anche il sindaco Mauro Demichelis che sta seguendo gli interventi.