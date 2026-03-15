Liguria, allagamenti e piccole frane a causa del maltempo

Non mancano le frane sulla rete stradale. Sempre nel savonese ad Andora i tecnici e il Comune sono al lavoro per rimuovere i detriti che si sono abbattuti sulla strada in località Tigorella. Ci sono alcune famiglie isolate, specie nella parte alta della frazione, che possono transitare su una mulattiera ma in caso di emergenza sono irraggiungibili dai mezzi di soccorso. Sul posto anche il sindaco Mauro Demichelis che sta seguendo gli interventi.