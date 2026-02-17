Maltempo, allerta arancione in Calabria e Puglia | Forti venti a Palermo: alberi sradicati e tetti divelti
Chiuse diverse scuole nel cosentino. A Palermo e provincia alberi e pali della luce in strada. Forte tromba d'aria nel brindisino
© Ansa
Il maltempo insiste sul Sud Italia. In Calabria, forti precipitazioni e vento hanno investito nella notte il versante tirrenico dove per oggi è prevista allerta arancione. La Protezione civile monitora l'evolversi del fenomeno prestando particolare attenzione non solo ai principali corsi d'acqua, ma anche agli affluenti del fiume Crati, già esondato nei giorni scorsi. A Montalto Uffugo, nel Cosentino, sono caduti fino a 50 millimetri di pioggia in 12 ore su un terreno già duramente messo alla prova. Rilevati, in varie parti della regione, smottamenti e disagi sulla viabilità secondaria. Chiuse le scuole in molti Comuni, come Cosenza, Lamezia, Vibo Valentia. Si susseguono le segnalazioni di danni dai Comuni del basso e alto Tirreno cosentino. "A San Lucido - spiega il sindaco Cosimo De Tommaso - la mareggiata sta provocando nuovi danni sul lungomare raggiungendo in più punti il tracciato ferroviario. Le piogge insistenti di questa notte, e quelle di questa mattina, hanno provocato nuove frane e smottamenti. Stiamo intervenendo su più punti con mezzi meccanici per evitare che rimangano isolate alcune famiglie nelle varie contrade". A Verbicaro il sindaco Felice Spingola spiega che "le frane esistenti sono peggiorate. Sulla strada provinciale, che collega il Comune alla costa, si sono verificate tre nuove frane che si aggiungono a quella già presenti e sulla quali erano in corso interventi di ripristino".
Danni a Palermo per le forti raffiche di vento
In queste ore anche la Sicilia occidentale deve fare i conti con il maltempo e le forti raffiche di vento. A Palermo, in via Ugo la Malfa, è caduto un albero che ha interrotto la circolazione. In diverse aree della città si registrano pali della luce e cartelloni pubblicitari sradicati e diversi tetti di capannoni divelti: i Vigili del fuoco sono all'opera per mettere in sicurezza le aree colpite.
Tromba d'aria nel brindisino
Alberi abbattuti, muri di recinzione di alcune abitazioni crollati, strutture di pannelli fotovoltaici distrutte: sono ingenti i danni della tromba d'aria che nella notte si è abbattuta nel brindisino tra Torre Santa Susanna e Oria. Su tutta la Puglia è stata diramata l'allerta arancione fino alle 20 di martedì 17 febbraio. Sono previste mareggiate lungo le coste esposte. "I soccorsi e le squadre operative sono stati immediatamente attivati e - riferisce il primo cittadino di Oria, Cosimo Ferretti - sono già al lavoro per la messa in sicurezza delle aree colpite e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile". Lo stesso sindaco invita la cittadinanza "a prestare massima attenzione negli spostamenti, evitare, se non strettamente necessario, di percorrere le zone interessate, limitare gli spostamenti nelle prossime ore, adottare la massima prudenza alla guida".