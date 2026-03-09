Genova, travolto da un macchinario: muore operaio 62enne

Stava lavorando nel capannone dell'azienda di serramenti presso cui lavorava quando è rimasto schiacciato da un macchinario che, ribaltatosi, lo ha travolto e ne ha provocato la morte. Vittima della tragedia Paolo Gaggero, operaio di 62 anni che stava, come al solito, lavorando nella sede dell'azienda sita in via Sardonella, nel quartiere Bolzaneto. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e dagli operatori di un'automedica che hanno tentato di rianimarlo invano. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidati all'ispettorato del lavoro della Asl e ai carabinieri.