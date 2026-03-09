Genova, travolto da un macchinario: muore operaio 62enne
Paolo Gaggero è la terza persona a perdere la vita sul luogo di lavoro in Liguria
Stava lavorando nel capannone dell'azienda di serramenti presso cui lavorava quando è rimasto schiacciato da un macchinario che, ribaltatosi, lo ha travolto e ne ha provocato la morte. Vittima della tragedia Paolo Gaggero, operaio di 62 anni che stava, come al solito, lavorando nella sede dell'azienda sita in via Sardonella, nel quartiere Bolzaneto. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e dagli operatori di un'automedica che hanno tentato di rianimarlo invano. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidati all'ispettorato del lavoro della Asl e ai carabinieri.
Silvia Salis: "Il lavoro non sia mai un rischio per la vita"
La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto e manifestato la propria vicinanza alla famiglia della vittima. "La tragedia avvenuta questa mattina a Bolzaneto ci addolora profondamente. Genova fa oggi i conti con un altro incidente mortale sul lavoro, una ferita per la città che richiama tutti, istituzioni, imprese e sistema dei controlli, alla responsabilità di garantire condizioni di sicurezza sempre più rigorose. Il lavoro deve essere sempre un luogo di dignità e di tutela, mai un rischio per la vita", ha detto il primo cittadino genovese. "A nome della città e dell'amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia dell'operaio tragicamente scomparso, ai suoi colleghi e a tutte le persone che gli erano vicine", ha concluso la sindaca.
Marco Bucci: "Tragedia che colpisce tutta la Liguria"
Anche il presidente della Liguria, Marco Bucci, si è espresso in merito a quanto accaduto a Paolo Gaggero. "Con dolore apprendiamo la notizia dell'incidente mortale avvenuto questa mattina in una ditta di Bolzaneto. A nome mio e di tutta la giunta regionale, desidero esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi della vittima", ha affermato Bucci. "In attesa che si chiariscano le dinamiche di quanto accaduto e come sempre a disposizione per confronti costruttivi con le parti sociali, Regione Liguria si stringe ai familiari e ai colleghi dell'operaio scomparso, condividendo il dolore di una tragedia che colpisce tutta la Liguria