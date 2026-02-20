Firenze, cade da un lucernario: operaio 38enne muore sul lavoro

A Pieve Santo Stefano, nell'Aretino, un operaio di 38 anni, Marco Cacchiani, è morto dopo essere caduto da un lucernario sul quale stava lavorando per manutenere l'impianto di climatizzazione di un'azienda. L'incidente, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato attorno alle 13 di venerdì 20 febbraio quando il lucernario - in plexiglass - avrebbe ceduto improvvisamente provocando la caduta di Cacchiani da un'altezza di circa sette metri. L'impatto con il suolo è risultato fatale all'uomo che, secondo quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata di Pieve Santo Stefano e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine e il personale Asl dell'ufficio Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).