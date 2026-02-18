Incidenti sul lavoro, incastrato in un macchinario muore 40enne nel Veronese

Un operaio di circa 40 anni è morto a Isola della Scala, nel Veronese, mentre stava lavorando in un allevamento in località Tarmassia. La chiamata con la richiesta di intervento è partita poco prima di mezzogiorno del 18 febbraio. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto incastrato con i vestiti in un macchinario. Sul posto sono arrivati i soccorritori, l'équipe medica del Suem 118 con l'elicottero e il personale sanitario con un'ambulanza infermierizzata per prestare le prime cure, ma si è potuto solo constatare il decesso. Cause ed esatta dinamica dell'incidente sono ora al vaglio dei carabinieri.