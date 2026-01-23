Ancora tre morti sul lavoro: un operaio schiacciato da gru, un altro travolto, un terzo caduto da un'impalcatura
Un uomo 59enne è deceduto mentre lavorava a una nuova centrale idroelettrica. Un altro lavoratore è morto durante le operazioni di scarico tegole, un terzo operaio ha perso la vita mentre eseguiva delle riparazioni
© Ansa
Tre incidenti mortali sul lavoro sono accaduti tra il tardo pomeriggio di giovedì 22 e il pomeriggio di venerdì 23 gennaio. In un'azienda privata di Livorno un lavoratore è rimasto schiacciato sotto una gru. Più a sud, a Petrella Liri in provincia dell'Aquila, un altro uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico in cantiere. A Palermo, invece, un operaio di 40 anni è morto cadendo da un'impalcatura.
L'operaio caduto da un'impalcatura a Palermo
L'incidente è avvenuto dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, nel quartiere Brancaccio, a Palermo, mentre l'uomo, sposato e padre di due figli, eseguiva delle riparazioni. L'operaio è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa cinque metri: a dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro, che lo hanno trovato esanime sull'asfalto. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, il lavoratore 40enne era già senza vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.
Uomo travolto in Abruzzo, morto dopo ore di agonia
Un altro operaio, di 59 anni, originario della Romania e residente a Civitavecchia, è morto dopo ore di agonia in ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, mentre stava lavorando nel cantiere della nuova centrale idroelettrica di Petrella Liri, per realizzare un grande serbatoio idrico che dovrebbe approvvigionare una vasta porzione del territorio abruzzese. L'uomo, travolto da un mezzo pesante, era stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Avezzano. Nonostante un lungo intervento chirurgico, le forti emorragie e i gravi traumi sono stati fatali per l'uomo.
Operaio morto a Livorno
Un altro incidente mortale è accaduto a Livorno dove in un'azienda privata, attorno alle 9, un operaio è rimasto schiacciato da una gru. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava scaricando un bancale di tegole. Inutili i soccorsi dei volontari della Svs di Livorno che hanno provato a rianimare l'uomo in cantiere. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un'automedica con il dottore dell'Asl. L'incidente è avvenuto in una azienda privata del quartiere Shangai di Livorno. La polizia di Stato sta ora cercando di ricostruire la successione di eventi che ha portato al tragico incidente.