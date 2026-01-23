Ancora tre morti sul lavoro: un operaio schiacciato da gru, un altro travolto, un terzo caduto da un'impalcatura

L'incidente è avvenuto dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, nel quartiere Brancaccio, a Palermo, mentre l'uomo, sposato e padre di due figli, eseguiva delle riparazioni. L'operaio è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa cinque metri: a dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro, che lo hanno trovato esanime sull'asfalto. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, il lavoratore 40enne era già senza vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.