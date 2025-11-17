Cede il braccio della betoniera: operaio muore in un cantiere di Pozzallo

Un operaio albanese di 36 anni è morto in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano, dopo essere stato colpito dal braccio di una betoniera che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ceduto mentre veniva utilizzata per il getto del calcestruzzo. L'uomo era impegnato nelle lavorazioni del solaio del fabbricato in costruzione quando la struttura metallica lo ha investito, provocando ferite gravissime. Nell'incidente è rimasto ferito anche un gruista del cantiere ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso entrambi e trasferito il 36enne all'ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero. L'area è stata sequestrata su disposizione della Procura di Ragusa e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell'Azienda sanitaria provincial per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.