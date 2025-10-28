Decreto sicurezza sul lavoro, stop stage nei luoghi ad alto rischio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le novità c'è lo stop agli stage in luoghi "ad alto rischio", in relazione "agli accordi che vengono stipulati tra istituzioni scolastiche e datori di lavoro". Ad annunciare le misure è stato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, affermando quanto sia "importante che nell'avvicinarsi al mondo del lavoro gli studenti possano godere di ogni tipo di protezione e tutela". Il provvedimento prevede, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione.

