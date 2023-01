Stagista morto a Venezia, Calderone: "Cambieremo la norma sui risarcimenti"

Dopo la vicenda del mancato risarcimento ai familiari del giovane morto durante uno stage a Noventa di Piave (Venezia), il ministro del Lavoro Marina Calderone assicura che saranno modificate le norme relative.

E spiega: "Cambieremo immediatamente la normativa vigente sui risarcimenti per chi muore durante il periodo di alternanza scuola-lavoro e lo faremo con il prossimo decreto a cui stiamo lavorando in questi giorni, primo veicolo normativo utile". Giuliano De Seta morì tragicamente in una fabbrica il 16 settembre e i familiari non sono stati risarciti dall'Inail.