Studente morto durante stage in azienda a Udine, le motivazioni della sentenza di condanna di tutor e collega: "Il 18enne doveva fare lo spettatore"

Nella sentenza si precisa che Lorenzo Parelli era "privo di qualsivoglia formazione circa i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nello specifico ambito in cui stava operando" e che l'operazione in cui era impegnato "non rientrava affatto tra quelle che era deputato e autorizzato a svolgere". A De Cillia viene contestato il fatto di non aver adempiuto "agli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia". Su Morandini pesa il fatto di essere stato considerato "in grado di intervenire sui fatti per impedirne la morte. Diversamente non ha prestato attenzione a quanto il tirocinante stava facendo".