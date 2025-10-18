Torino, un operaio muore in cantiere colpito da un carico di materiali

Incidente mortale sul lavoro a Torino, dove un operaio di 42 anni ha perso la vita nel cantiere di Torino Esposizioni. Andy Mwachoko, 42enne di origini nigeriane, della ditta Cobar di Altamura, si sarebbe trovato sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali che avrebbe ceduto all'improvviso, centrandolo in pieno. Il personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma ha potuto solo constatarne il decesso. La polizia e lo Spresal stanno cercando di ricostruire la dinamica. L'uomo era sposato e padre di tre figli.