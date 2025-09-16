Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano

Due episodi drammatici nel giro di poche ore: uno schiacciato da un carro attrezzi nel Torinese, l'altro precipitato da un tetto nel Milanese
Due incidenti mortali sul lavoro hanno segnato la giornata del 16 settembre, rilanciando l'allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. A Leini, in provincia di Torino, un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un carro attrezzi. Poche ore dopo, a San Giuliano Milanese, un altro lavoratore ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone durante un intervento di installazione. Le autorità hanno avviato accertamenti in entrambe le province per verificare il rispetto delle normative e le responsabilità.
Il primo incidente è avvenuto nella mattinata del 16 settembre a Leini, in provincia di Torino. Un operaio, dipendente di una ditta di autodemolizioni con sede in via Meucci, ha perso la vita mentre stava effettuando lavori su un carro attrezzi. Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e gli ispettori dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo le fasi dell'accaduto anche attraverso le testimonianze dei colleghi presenti. L'incidente ha causato forte sgomento tra i lavoratori della zona, mentre la Procura competente ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto e valutare eventuali irregolarità nei protocolli di sicurezza applicati.
Sempre il 16 settembre, ma a oltre 100 chilometri di distanza, si è verificato un secondo incidente mortale sul lavoro. A San Giuliano Milanese, in via della Pace 20, un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. La vittima stava effettuando lavori di montaggio di pannelli solari all'interno dell'azienda Fer.Ol.Met, quando la copertura avrebbe ceduto improvvisamente. Il decesso è stato constatato sul posto dal personale medico del 118, giunto rapidamente con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza. Anche in questo caso, sono intervenute le Forze dell'Ordine e gli ispettori per avviare le indagini necessarie. La dinamica dell'incidente è tuttora in fase di accertamento. Non risultano, al momento, dettagli ufficiali sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dell'azienda o sulla presenza di dispositivi di protezione individuale al momento della caduta.
Gli incidenti avvenuti a Leini e San Giuliano Milanese rientrano in un quadro preoccupante che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Secondo gli ultimi dati forniti da Inail, nel 2024 si è registrato un incremento delle denunce di infortuni con esito mortale rispetto all'anno precedente, con il settore edile tra i più colpiti. Le autorità locali e le Procure stanno intensificando i controlli, con il supporto di Spresal e Ispettorato del Lavoro, per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza.
