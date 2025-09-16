Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano

Il primo incidente è avvenuto nella mattinata del 16 settembre a Leini, in provincia di Torino. Un operaio, dipendente di una ditta di autodemolizioni con sede in via Meucci, ha perso la vita mentre stava effettuando lavori su un carro attrezzi. Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e gli ispettori dello Spresal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo le fasi dell'accaduto anche attraverso le testimonianze dei colleghi presenti. L'incidente ha causato forte sgomento tra i lavoratori della zona, mentre la Procura competente ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto e valutare eventuali irregolarità nei protocolli di sicurezza applicati.