Cremona, camionista muore sommerso da carico di mais

È accaduto nell'azienda Santa Rita di Dovera, a Roncadello. L'uomo è deceduto dopo essere stato trasferito in codice rosso in pronto soccorso
© IPA
Un camionista di 30 anni è morto dopo essere stato travolto e seppellito da un carico di mais che doveva consegnare con il suo tir. È accaduto nell'azienda Santa Rita di Dovera, che si occupa di lavorazione ed essiccazione di cereali in provincia di Cremona. L'uomo, di origini straniere, è stato condotto d'urgenza in ospedale dove è deceduto.
Sarebbe forse stato un guasto nel sistema di apertura del rimorchio a causare il rovesciamento dell'intero carico di mais. Secondo quanto riportato, il 30enne sarebbe stato colpito violentemente dalla ribalta, che aveva ceduto al peso del carico. Le granaglie, che stavano fuoriuscendo da un silos, hanno sommerso e soffocato l'uomo.
Soccorso dagli operai della ditta, l'uomo è stato raggiunto in poco tempo dai soccorritori del 118 che hanno disposto il suo trasferimento in codice rosso da Roncadello all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Lì l'uomo è deceduto. La dinamica e le cause della tragedia sono al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dell'Agenzia tutela della salute Val Padana.