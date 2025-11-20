Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
inutili i soccorsi

Milano, travolto da un muletto mentre scende dal camion: muore un 61enne

L'incidente è avvenuto a Gessate. Inutili i soccorsi: al loro arrivo l'uomo era già deceduto

20 Nov 2025 - 13:05
© Ansa

© Ansa

Un uomo è morto in un infortunio sul lavoro a Gessate (Milano), travolto da un muletto, poco dopo le 11:25. La vittima è un autotrasportatore di 61 anni. L'uomo era sceso dal camion che guidava quando è rimasto schiacciato dal mezzo operativo, in transito. Sono intervenuti un'automedica e le forze dell'ordine e i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso.  Un collega è stato portato all'ospedale in stato di shock.

morto sul lavoro