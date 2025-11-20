Schiacciato da cavalletto, muore 65enne nella Bergamasca

Un uomo di 65 anni, Lino Cesana, di Cremella (Lecco), è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze di un infortunio nel quale è rimasto coinvolto a Ghisalba (Bergamo). Il 65enne è rimasto schiacciato da un cavalletto metallico da 500 chilogrammi: il cavalletto era appoggiato sul pianale di un camion e serviva per il trasporto di pareti prefabbricate. Ats Bergamo ha ricostruito che Cesana aveva appena rimosso una cinghia di contenimento quando, per cause ancora da accertare nei dettagli, il cavalletto gli è caduto addosso. Alcuni colleghi sono intervenuti immediatamente con un muletto per sollevare il pesante oggetto metallico e liberare l'uomo che, dopo essere riuscito a chiedere aiuto, ha perso conoscenza.