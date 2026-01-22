E' accaduto in un'azienda agricola di Brusasco. E' la seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese
© Ansa
Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto nella serata di mercoledì 21 gennaio in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica dell'incidente. E' la seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese.
Stando a una prima ricostruzione, Andrea Cricca stava effettuando piccole operazioni di routine quando sarebbe caduto all’interno di un macchinario per lo sminuzzamento del fieno, un carro autocaricante. E' bastato un attimo, forse una manovra sbagliata o la perdita d'equilibrio, e il macchinario non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto sul colpo.