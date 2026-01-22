Stando a una prima ricostruzione, Andrea Cricca stava effettuando piccole operazioni di routine quando sarebbe caduto all’interno di un macchinario per lo sminuzzamento del fieno, un carro autocaricante. E' bastato un attimo, forse una manovra sbagliata o la perdita d'equilibrio, e il macchinario non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto sul colpo.