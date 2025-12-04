Logo Tgcom24
Cronaca
I DATI

Inail, crescono le denunce di infortuni mortali: 889 nei primi dieci mesi

Le rilevazioni dell'ente mostrano un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024, con un lieve rialzo dei casi avvenuti durante l'attività.

04 Dic 2025 - 18:21
© Ansa

Nei primi dieci mesi dell'anno sono state inoltrate all'Inail 889 denunce di infortuni mortali sul lavoro, con esclusione degli studenti. Il dato supera le 877 segnalazioni registrate nello stesso periodo del 2024, come riportato nelle tabelle diffuse dall'Istituto. Il confronto con l'anno passato indica un aumento dello 0,5% dei decessi avvenuti in occasione di lavoro, che arrivano a 652, mentre gli episodi in itinere crescono del 3,9%, raggiungendo quota 237. Risultano più numerosi, rispetto ai primi dieci mesi del 2024, anche gli infortuni denunciati durante l'attività lavorativa, pari a 350.849 (+0,2%), così come quelli riferiti agli spostamenti, che si attestano a 82.101 (+2,8%). Le denunce di malattia professionale salgono invece a 81.494, con una variazione positiva del 10,2%.

